Bazar do Caps terá peças artesanais a partir de R$ 5 em Aquidauana

Trabalho desenvolvido pelos usuários do CAPS / Divulgação

Para quem gosta de artesanato e também quer prestigiar o trabalho desenvolvido pelos usuários do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), a oportunidade será nesta quarta-feira (09), em Aquidauana. O bazar será realizado das 09h às 15h, com peças artesanais a partir de R$ 5,00.

A ação ocorrerá na Rua Giovanni Toscano de Brito, nº 2.367, no bairro Santa Terezinha, no antigo CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Leonor Garcia, onde funciona o CAPS.

Entre os produtos disponíveis estarão peças artesanais confeccionadas pelos próprios usuários do serviço, resultado de trabalhos que envolvem criatividade e dedicação.

Além de conferir os itens disponíveis, a comunidade é convidada a prestigiar a iniciativa e apoiar a ação desenvolvida no espaço.

Veja fotos de alguns dos produtos que estarão sendo comercializados no bazar:

Serviço

Quando: nesta quarta-feira (09)

Local: Rua Giovanni Toscano de Brito, nº 2.367, bairro Santa Terezinha

Horário: das 09h às 15h

Valores: peças a partir de R$ 5,00