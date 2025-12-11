Bazar natalino do CAPS de Aquidauana será realizado em 17 de dezembro

O bazar também representa uma oportunidade para a comunidade adquirir presentes únicos e natalinos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Aquidauana realizará no dia 17 de dezembro um bazar natalino com peças artesanais confeccionadas pelos próprios usuários do serviço. O evento acontecerá das 8h às 15h, na Rua Giovanni Toscano de Brito, nº 2.367, no Bairro Santa Terezinha, antigo prédio do CMEI Leonor Garcia, onde o CAPS está localizado.

Entre os itens que estarão à venda estão panos de prato artesanais, bonecas feitas à mão, jogos de tapetes e outras peças criativas, com preços a partir de R$ 5,00. A iniciativa busca valorizar o trabalho desenvolvido pelos usuários do CAPS, promovendo autonomia, autoestima e geração de renda por meio do artesanato.

O bazar também representa uma oportunidade para a comunidade adquirir presentes únicos e natalinos, ao mesmo tempo em que apoia um projeto social que integra saúde mental, inclusão produtiva e expressão criativa. A ação reforça o papel terapêutico das atividades manuais e a importância da participação social na recuperação e no fortalecimento de vínculos.

A organização convida a população a prestigiar o evento, contribuindo para a sustentabilidade do projeto e para a visibilidade do trabalho desenvolvido no CAPS de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!