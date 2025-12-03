Bazar Solidário da ACCE oferece produtos da Receita a preços acessíveis

A Associação Cristã Casa da Esperança (ACCE) realizará no próximo dia 13 de dezembro um Bazar Solidário com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, visa arrecadar fundos para o projeto social, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O bazar oferecerá uma variedade de itens novos e seminovos a preços a partir de R$ 5,00. Entre os produtos disponíveis estarão celulares, eletrônicos, itens infantis, perfumes, malas, bolsas, caixas de som, patinetes, patins, calçados da marca Crocs e garrafas térmicas.

As vendas serão realizadas exclusivamente para pessoas físicas (com CPF), e a entrada será organizada por meio de distribuição de senhas. Serão aceitas formas de pagamento em dinheiro, PIX, cartões de débito e crédito.

O evento acontecerá na Igreja Comunidade Cristã, localizada na Rua Assis Ribeiro, 1110, em Aquidauana, das 8h às 16h.

A arrecadação integral será destinada ao projeto Casa da Esperança, que oferece reforço escolar, atividades culturais, esportivas, lúdicas e ações solidárias ao longo do ano para crianças e adolescentes da região. A iniciativa reforça o papel do terceiro setor na promoção de inclusão social e no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

