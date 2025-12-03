Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 16:16

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Bazar Solidário da ACCE oferece produtos da Receita a preços acessíveis

As vendas serão realizadas exclusivamente para pessoas físicas (com CPF)

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 13:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Associação Cristã Casa da Esperança (ACCE) realizará no próximo dia 13 de dezembro um Bazar Solidário com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, visa arrecadar fundos para o projeto social, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O bazar oferecerá uma variedade de itens novos e seminovos a preços a partir de R$ 5,00. Entre os produtos disponíveis estarão celulares, eletrônicos, itens infantis, perfumes, malas, bolsas, caixas de som, patinetes, patins, calçados da marca Crocs e garrafas térmicas.

As vendas serão realizadas exclusivamente para pessoas físicas (com CPF), e a entrada será organizada por meio de distribuição de senhas. Serão aceitas formas de pagamento em dinheiro, PIX, cartões de débito e crédito.

O evento acontecerá na Igreja Comunidade Cristã, localizada na Rua Assis Ribeiro, 1110, em Aquidauana, das 8h às 16h.

A arrecadação integral será destinada ao projeto Casa da Esperança, que oferece reforço escolar, atividades culturais, esportivas, lúdicas e ações solidárias ao longo do ano para crianças e adolescentes da região. A iniciativa reforça o papel do terceiro setor na promoção de inclusão social e no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Aquidauana é sede de Encontro de Apicultores do MS

Aquidauana

Defensoria pede anulação de eleição na Furna dos Baianos

Segurança

Operação Boas Festas 2025 será lançada amanhã em Aquidauana

Segurança

Aquidauana conhece oficialmente novo coordenador da Defesa Civil

Publicidade

Maturidade premiada

Aquidauana conquista medalha e acesso à elite estadual nos Jogos da Melhor Idade

ÚLTIMAS

Mercado de trabalho

MS supera marca de 16,9 mil novos empregos criados nos últimos 12 meses

O desempenho mensal foi impulsionado pelos setores de comércio, construção e indústria

Educação

Bonito recebe novo ônibus do programa Caminho da Escola

O prefeito Josmail Rodrigues ressaltou a importância da articulação entre os entes governamentais para a concretização de investimentos na área

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo