Bazar Solidário de Natal destina recursos a projeto social em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O sorteio da edição especial de Natal do Bazar Solidário foi realizado nesta semana em Aquidauana. A iniciativa acontece na extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, no Calçadão da Rua Sete, e reúne a produção de artesanato, itens de decoração, presentes e produtos de uso pessoal confeccionados por artesãs e costureiras do projeto.



O Bazar Solidário é uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana, sob a direção da primeira-dama Vera Lúcia e coordenação de Elaine Alves Corrêa. Do total arrecadado com as vendas, 40% é destinado a sorteios entre as entidades participantes e 60% é reinvestido na aquisição de materiais para a produção de novas peças, assegurando a continuidade das atividades.



Participaram do sorteio deste ano as seguintes instituições do município: Asilo São Francisco, Associação Pestalozzi, Associação AVIVAD, Rede Feminina, Associação Bom Pastor, Unidade de Acolhimento e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A reformulação do projeto ampliou a participação para iniciativas voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes.



O valor sorteado foi de R$ 6.575,60, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que utilizará o recurso em ações e atendimentos realizados com crianças e adolescentes. A entrega contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, da primeira-dama Vera Lúcia, da coordenadora do Bazar Solidário Elaine Alves Corrêa, além de representantes das entidades participantes e equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

