Acessibilidade

19 de Dezembro de 2025 • 13:33

Buscar

Últimas notícias
X
Fim de ano

Bazar Solidário de Natal destina recursos a projeto social em Aquidauana

O Bazar Solidário é uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana

Da redação

Publicado em 19/12/2025 às 10:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O sorteio da edição especial de Natal do Bazar Solidário foi realizado nesta semana em Aquidauana. A iniciativa acontece na extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, no Calçadão da Rua Sete, e reúne a produção de artesanato, itens de decoração, presentes e produtos de uso pessoal confeccionados por artesãs e costureiras do projeto.

O Bazar Solidário é uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana, sob a direção da primeira-dama Vera Lúcia e coordenação de Elaine Alves Corrêa. Do total arrecadado com as vendas, 40% é destinado a sorteios entre as entidades participantes e 60% é reinvestido na aquisição de materiais para a produção de novas peças, assegurando a continuidade das atividades.

Participaram do sorteio deste ano as seguintes instituições do município: Asilo São Francisco, Associação Pestalozzi, Associação AVIVAD, Rede Feminina, Associação Bom Pastor, Unidade de Acolhimento e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A reformulação do projeto ampliou a participação para iniciativas voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes.

O valor sorteado foi de R$ 6.575,60, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que utilizará o recurso em ações e atendimentos realizados com crianças e adolescentes. A entrega contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, da primeira-dama Vera Lúcia, da coordenadora do Bazar Solidário Elaine Alves Corrêa, além de representantes das entidades participantes e equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Confira as fotos da reinauguração da Sertão Aquidauana

• Sexta-feira terá calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

• Chuva em Aquidauana ficou abaixo do esperado em dezembro

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Despedida

Filho cumpre último desejo dos pais e lança cinzas no Rio Aquidauana

Aquidauana

Formatura celebra conquistas de alunos da E. M. Antônio S. Ribeiro

Ocorrência

Homem armado invade chácara e furta celular de idosa em Aquidauana

Aquidauana terá máxima de 33°C nesta quinta-feira

Aquidauana capacita comerciantes do setor alimentício em oficinas de higiene e manipulação

Aquidauana fortalece frota municipal com entrega de veículos para Educação e Esporte

Clima

Aquidauana terá máxima de 33°C nesta quinta-feira

Publicidade

Segurança alimentar

Aquidauana capacita comerciantes do setor alimentício em oficinas de higiene e manipulação

ÚLTIMAS

Atenção

Beneficiários com NIS final 7 recebem Auxílio Gás nesta quinta

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

Bonito

Corpo de Bombeiros atende acidente de trânsito no Águas do Miranda

Veículo ficou totalmente destruído e para realizar o resgate com segurança, foi necessário utilizar equipamentos e procedimentos especiais para retirar a vítima sem causar novos ferimentos.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo