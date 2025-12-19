Bazar Solidário de Natal destina recursos a projeto social em Aquidauana

O Bazar Solidário é uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
O sorteio da edição especial de Natal do Bazar Solidário foi realizado nesta semana em Aquidauana. A iniciativa acontece na extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, no Calçadão da Rua Sete, e reúne a produção de artesanato, itens de decoração, presentes e produtos de uso pessoal confeccionados por artesãs e costureiras do projeto.
O Bazar Solidário é uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana, sob a direção da primeira-dama Vera Lúcia e coordenação de Elaine Alves Corrêa. Do total arrecadado com as vendas, 40% é destinado a sorteios entre as entidades participantes e 60% é reinvestido na aquisição de materiais para a produção de novas peças, assegurando a continuidade das atividades.
Participaram do sorteio deste ano as seguintes instituições do município: Asilo São Francisco, Associação Pestalozzi, Associação AVIVAD, Rede Feminina, Associação Bom Pastor, Unidade de Acolhimento e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A reformulação do projeto ampliou a participação para iniciativas voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes.
O valor sorteado foi de R$ 6.575,60, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que utilizará o recurso em ações e atendimentos realizados com crianças e adolescentes. A entrega contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, da primeira-dama Vera Lúcia, da coordenadora do Bazar Solidário Elaine Alves Corrêa, além de representantes das entidades participantes e equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ocorrência
Aquidauana terá máxima de 33°C nesta quinta-feira
Aquidauana capacita comerciantes do setor alimentício em oficinas de higiene e manipulação
Aquidauana fortalece frota municipal com entrega de veículos para Educação e Esporte
Atenção
Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias
Bonito
Veículo ficou totalmente destruído e para realizar o resgate com segurança, foi necessário utilizar equipamentos e procedimentos especiais para retirar a vítima sem causar novos ferimentos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS