Bazar Solidário de Natal encantou com diversas opções de presentes

Na última sexta-feira, 06, foi realizado o sorteio da edição especial de Natal do Bazar Solidário, que é um projeto que funciona na extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, no Calçadão da Sete.

Com produtos de artesanato, decoração, presentes e itens de uso pessoal, produzidos pelas artesãs e costureiras da extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, o Bazar Solidário de Natal funcionou durante novembro e até agora em dezembro, como um local de compra no centro da cidade, com diversas opções para quem queria presentear alguém ou a si mesmo.

O Bazar Solidário é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, tem na direção a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro e coordenadora Elaine Alves Corrêa. O Bazar visa beneficiar as entidades sem fins lucrativos, pois 40% do lucro obtido na venda dos produtos é direcionado para sorteio entre as instituições participantes. Já os outros 60% do lucro, serão revertidos na compra de materiais necessários para a confecção de novos produtos artesanais a serem vendidos.

As instituições participantes do sorteio deste ano foram: Associação Pestalozzi, Asilo São Francisco, Associação Bom Pastor e Associação AVIVAD. Foi repassado R$ 7.650,00 a instituição ganhadora, a Associação Pestalozzi de Aquidauana.

“Agradeço a todos que de alguma forma prestigiaram o Bazar Solidário, adquirindo as peças, para que pudéssemos realizar o sorteio entre as instituições e fazer a diferença”, pontuou a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro.

A secretária de Assistência Social – Rose Bossay, participou do sorteio e da entrega do valor arrecadado e agradeceu a equipe do Bazar Solidário pela produção das peças e organização do espaço para a venda dos produtos.

“Agradeço as artesãs pelas peças confeccionadas, todas lindas! Tudo que é produzido aqui no Bazar Solidário é feito com muito capricho, com carinho e com qualidade. Todos os artesanatos comercializados são revertidos para a filantropia, para as entidades sem fins lucrativos”, afirmou a secretária Rose Bossay.

Estiveram participando do sorteio, o secretário de Finanças – Ernandes Peixoto, o assessor de gabinete – Alexandre Perico, além dos representantes das instituições participantes.

“Quero agradecer o Bazar Solidário pela doação dessa importância que foi arrecadada, que muito ajudará a Pestalozzi nos seus projetos sociais desenvolvidos com nossos estudantes e paciente do CER e de toda instituição. Agradeço também a todos que contribuíram para que pudéssemos estar aqui recebendo esse montante, através do sorteio realizado”, disse a coordenadora geral da Associação Pestalozzi de Aquidauana, Profª. Fátima Midoguti Joia.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana