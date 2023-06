Conheça as opções de presentes oferecidas no Bazar Solidário

Divulgação

A Secretaria Municipal de Assistência Social está ampliando as parcerias para ajudar as entidades sem fins lucrativos no município de Aquidauana. Uma das iniciativas é a abertura do Bazar Solidário, um projeto da SAS de produção, exposição e comercialização de itens decorativos, de utilidade doméstica e artesanatos, cuja parte da renda é revertida para a filantropia.

Ontem, 13, para conferir como ficou o espaço e as peças produzidas e em exposição, a primeira-dama Maria Eliza, a secretária de Assistente Social Josilene Rodrigues, estiveram no Projeto Bazar Solidário, que é uma extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda.

Na ocasião, foi reforçada a importância de atrair parceiros, mobilizar a sociedade civil, pessoas físicas e jurídicas, bem como, colaboradores para doações em dinheiro ou em materiais de qualidade para a confecção e, consequentemente, proporcionar mais peças para venda e aumentar a renda para a filantropia.

Vale destacar que, no projeto Bazar Solidário, as artesãs e costureiras do Núcleo de Geração de Renda, produzem as peças para compor os enxovais e kits de bebê, que são doados às gestantes atendidas nos CRAS São Pedro e Nova Aquidauana.

“Cada peça dos kits de bebê e, também, de tudo que é produzido aqui no Bazar Solidário é feito com muito capricho, com carinho e com qualidade. Quem quiser ajudar no projeto, pode vir conhecer e adquirir as peças, presentear alguém ou decorar sua casa, sabendo que a renda de tudo que é comercializado é revertida para a filantropia, para as entidades sem fins lucrativos que estaremos ajudando”, explicou a primeira-dama Maria Eliza, que acompanha de perto a execução desse projeto.

Importante destacar que, o Projeto Bazar Solidário visa beneficiar as entidades sem fins lucrativos ou as organizações da Sociedade Civil. Na prática, as artesãs e costureiras do projeto produzem as peças, que são expostas na sede do projeto para venda e 40% do lucro obtido na venda dos produtos serão destinados para as entidades e organizações sem fins lucrativos. Já os outros 60% do lucro, serão revertidos na compra de materiais necessários para a confecção de novos produtos artesanais a serem vendidos.

Serviço – O Bazar Solidário fica localizado na Rua Sete de Setembro nº 470, próximo ao Calçadão da Sete, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.