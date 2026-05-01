Bazar Solidário será realizado neste sábado em Aquidauana

O evento será realizado no espaço Geração de Renda, localizado em frente à Escola CAIC, das 8h às 17h
Bazar solidário
A Aquidauana se prepara para receber uma ação solidária que une consumo consciente e apoio social. A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana promove, no próximo dia 2 de maio, o Bazar Solidário SAS, com o objetivo de arrecadar recursos e auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade.
O evento será realizado no espaço Geração de Renda, localizado em frente à Escola CAIC, das 8h às 17h. A iniciativa oferece uma variedade de produtos a preços acessíveis, incluindo perfumes árabes, materiais de pesca, casacos, brinquedos e mochilas. A proposta é incentivar a população a contribuir com a causa social enquanto adquire itens úteis para o dia a dia.
De acordo com a organização, o bazar também busca fortalecer a rede de solidariedade no município, estimulando a participação da comunidade em ações que fazem a diferença. A expectativa é de que o evento atraia um grande público ao longo do dia, movimentando o local e ampliando o alcance das ações sociais.
Com o lema “Comprar aqui é transformar vidas”, o Bazar Solidário reforça a importância de iniciativas que unem responsabilidade social e engajamento comunitário, mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos na vida de quem mais precisa.
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