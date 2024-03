Bêbada, mulher aciona PM e diz que ex a ameaçava

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Mulher de 24 anos que estava aparentemente bêbada, acionou a Polícia Militar afirmando que o ex, de 30 anos, a ameaçava por vê-la com outro homem. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18), em um bar de Aquidauana.

Conforme informações policiais, a mulher estava com a filha de 9 anos no local e amigos. Ela acionou a PM pelo 190 e disse ter medida protetiva com o ex-namorado que estava no local.

Quando os policiais chegaram no estabelecimento, encontraram a mulher que contou ter se deparado com o ex. Ela teria deixado o local e ido até a conveniência, sendo que o homem a teria seguido e passou a ameaçá-la de morte.

Os policiais encontraram o homem no local sentado com a atual namorada, ele não resistiu a abordagem e durante revista, a ex dele começou a ofendê-lo e a atrapalhar a abordagem da Polícia.

Nenhuma medida protetiva foi apresentada pela mulher, ainda segundo o boletim de ocorrência. Ela foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher.