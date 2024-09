Bêbado e sem CNH, jovem é preso por carregar colega sem capacete em moto

Delegacia de Aquidauana

Jovem motociclista de 19 anos, foi preso após ser flagrado por policiais militares dando carona para um colega sem o capacete de segurança. O flagra aconteceu às 17h30 de ontem (11), na Rua José dos Santos, esquina com a Avenida Mato Grosso do Sul, em Aquidauana.

Apó os policiais verem a situação, deram ordem de parada ao condutor da moto que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e aparentava estar sob efeito de álcool.

Durante a revista no compartimento de carga da motocicleta, foram encontradas cinco unidades de pinga. O jovem fez teste do bafômetro, com valor aferido de 0,94 mg/l, o que constatou a embriaguez.

O rapaz foi conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.