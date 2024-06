Bêbado, ex-namorado morde rosto de jovem em Aquidauana

Ronald Regis / O Pantaneiro

Bêbado e extremamente nervoso, rapaz de 23 anos quebrou medida protetiva ao se aproximar e morder o rosto da ex-namorada de 20 anos, em festa realizada ontem (2), em Aquidauana.



A jovem acionou a Polícia Militar e contou que estava em uma festa com amigos, sendo que seu ex-namorado estava no local.



Em determinado momento, ele se aproximou e disse para os dois irem embora, mas com a recusa dela, o rapaz que estava bêbado, ficou nervoso.



Ela saiu da festa e no portão, o autor puxou a bolsa da ex e a mordeu no rosto. A equipe da PM deteve o autor e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, juntamente com a vítima, para o plantão policial.



Foi necessário o uso de algemas para conter a agressividade do autor.