Bêbado, idoso é preso após quebrar medida protetiva em Aquidauana

Um idoso de 64 anos foi preso no sábado (11), depois de desrespeitar uma medida protetiva existente em relação a sua ex-mulher. O caso aconteceu no bairro São Francisco, em Aquidauana.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima de 70 anos relata que há dias o seu ex-marido tem se aproximado dela pedindo para reatar o relacionamento.



O fato gerou desconforto na vítima que possuí contra o suspeito uma medida protetiva de urgência.



Diante da situação, a mulher chamou a polícia que, que compareceu ao local. Ao ver os policiais, o idoso chegou a tentar fugir, mas caiu na rua lateral da casa da vítima em visível estado de embriaguez.



Ele foi preso e levado para a delegacia de Aquidauana para as medidas cabíveis.