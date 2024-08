Bêbado, idoso se fere ao cair de moto em Aquidauana

Idoso, de 75 anos, ficou ferido ao pilotar uma moto e cair, na noite de ontem (15), no bairro Alto em Aquidauana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 por populares que informaram sobre a presença de um homem caído na via pública.

Os policiais foram até o Bairro Alto onde identificaram o idoso, que estava conduzindo uma motocicleta HONDA/NXR 160 Bros.

O idoso sofreu uma queda com a motocicleta, resultando em danos materiais ao veículo, bem como escoriações no braço esquerdo e na mão direita.

Ao ser indagado sobre os fatos, o condutor apresentou claros sinais de embriaguez, como hálito etílico, vestes desarrumadas, fala pastosa e olhos avermelhados.

Foi feito teste do bafômetro e a moto foi liberada a um PM.

O idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde foi submetido a procedimento de assepsia dos ferimentos, sendo logo após liberado e conduzido para Delegacia de Polícia com as lesões.