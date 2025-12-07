Bebê de 17 dias sofre parada cardiorrespiratória e morre em Aquidauana

Nas primeiras horas da manhã deste domingo (7), um caso de extrema gravidade mobilizou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Aquidauana. Por volta das 6h10, familiares chegaram desesperados à Base do SAMU 192 carregando um bebê de apenas 17 dias no colo, já desacordado, pedindo ajuda urgente.

Segundo relato da mãe, ela amamentava a menina em sua residência quando percebeu que a bebê não estava mais responsiva. Assustada, a família correu imediatamente em busca de socorro.

Ao avaliar a criança, a equipe constatou que a recém-nascida apresentava parada cardiorrespiratória e sinais de cianose central, indicando falta de oxigenação. Diante da gravidade da situação, os profissionais iniciaram imediatamente o protocolo de reanimação, realizando todas as manobras previstas em casos de parada cardiorrespiratória infantil.

Após estabilização inicial e contínuas tentativas de reanimação, o bebê foi encaminhado em caráter de urgência ao Hospital Regional de Aquidauana para continuidade do atendimento. Apesar dos esforços das equipes do SAMU e do hospital, a menina não resistiu.

O caso abalou os profissionais envolvidos e a comunidade local. As circunstâncias que levaram à parada cardiorrespiratória ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas pelas autoridades de saúde.

