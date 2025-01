Bebê de um ano desaparece em área rural de Aquidauana

Na manhã deste domingo (12), o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado para auxiliar nas buscas por uma criança desaparecida na chácara "13", localizada a aproximadamente 10 km do centro da cidade. A menina, identificada como Á. V., de apenas 1 ano e 3 meses, foi dada como desaparecida após a mãe perceber sua ausência, quando acordou e encontrou a porta entreaberta, sem sinais da criança no local.

A suspeita inicial foi de que a criança pudesse ter caído em um dos açudes de piscicultura na propriedade. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas nos açudes, que estavam com o nível de água baixo, mas não encontrou nenhum vestígio. A equipe também realizou buscas no Rio Aquidauana, localizado a cerca de 100 metros da chácara, sem sucesso. Em seguida, uma varredura terrestre foi realizada em toda a extensão da propriedade, que possui 300 metros de comprimento por 150 metros de largura, sem localizar a menina.

As buscas continuaram com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia, e, com o aumento da preocupação, foi solicitado o auxílio do Grupamento do Canil de Campo Grande. O apoio foi prontamente atendido, e as buscas foram ampliadas para as propriedades vizinhas, com a colaboração de moradores locais.

Por volta das 13h45, um morador de um pesqueiro próximo à chácara "13" localizou a criança, que estava a cerca de 560 metros de onde havia desaparecido. Á. V. foi encontrada consciente, porém desorientada, com sinais de cansaço, tremores, sudorese e vários arranhões pelo corpo. Ela estava descalça e apresentava ferimentos nos pés, causados por espinhos. Após ser atendida pelos bombeiros, a criança foi entregue à sua mãe, que foi orientada a monitorar os sinais vitais e procurar atendimento médico caso houvesse qualquer alteração.

A mãe da criança relatou que, na manhã do desaparecimento, ela havia acordado por volta das 6h30 e visto a filha brincando com o irmão mais novo. Após dormir novamente por cerca de 40 minutos, ao acordar, notou que a porta estava entreaberta e a criança havia desaparecido. Imediatamente, ela acionou as autoridades, que iniciaram a busca.

Com o êxito da operação, o deslocamento do Grupamento do Canil foi suspenso. A criança, apesar do susto, foi encontrada em segurança, e o desfecho feliz trouxe alívio à família e à comunidade local.