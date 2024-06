Bebê engasgada é salva por bombeiros em Aquidauana

No sábado, 29 de junho, por volta das 20h44min, uma mãe desesperada correu até a base do Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana com sua filha de aproximadamente cinco meses de vida nos braços. A bebê estava com as vias aéreas parcialmente obstruídas, apresentando sinais de sufocamento.

A guarnição de resgate prontamente atendeu ao pedido de socorro, recebendo a bebê dos braços da mãe e iniciando de imediato os procedimentos de desobstrução das vias aéreas. Com técnicas adequadas, os bombeiros realizaram a limpeza e remoção da secreção que estava impedindo a respiração da criança.

Após a intervenção dos bombeiros, mãe e filha foram conduzidas, já conscientes, ao Hospital Estácio Muniz, onde a bebê foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão. A mãe, visivelmente aliviada, relatou posteriormente que percebeu a gravidade da situação quando sua filha começou a ficar "roxa" e parou de respirar, o que a levou a correr rapidamente para buscar ajuda no Corpo de Bombeiros.

A rápida resposta e o profissionalismo dos bombeiros foram cruciais para salvar a vida da bebê, destacando a importância do treinamento e da prontidão das equipes de resgate em situações de emergência.

Este incidente ressalta a importância do conhecimento sobre primeiros socorros para pais e cuidadores, bem como a eficácia dos serviços de emergência em atender prontamente situações críticas. A comunidade de Aquidauana agradece e reconhece o trabalho incansável do Corpo de Bombeiros Militar, que diariamente está preparado para salvar vidas.

Reportagem baseada em informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana.