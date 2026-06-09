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Bebê engasgado é salvo após ser levado desacordado ao quartel do Corpo de Bombeiros em Aquidauana

Rápida intervenção dos militares permitiu que o menino, de aproximadamente 02 anos, recuperasse os sinais vitais e o nível de consciência

Anibal Placêncio

Publicado em 09/06/2026 às 11:07

Atualizado em 09/06/2026 às 11:09

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Militares correm para iniciar o atendimento de emergência ao bebê / Reprodução/Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Uma criança, de aproximadamente 02 anos, foi salva por militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, na manhã desta terça-feira (09), após chegar desacordada ao quartel da corporação, com sinais de um possível engasgo. A rápida intervenção da equipe permitiu que o menino recuperasse os sinais vitais e o nível de consciência ainda durante o atendimento.

De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros, o casal procurou ajuda imediata ao perceber que o filho não respondia aos estímulos. Em estado de aflição, a mãe decidiu levar o bebê diretamente até a unidade, onde os militares iniciaram o atendimento de emergência assim que receberam a vítima.

Durante a avaliação, os socorristas identificaram sinais compatíveis com um possível quadro de engasgo. Diante da situação, foram executadas as manobras de desobstrução das vias aéreas indicadas para a faixa etária da criança, com o objetivo de restabelecer sua respiração.

A resposta ao atendimento foi rápida. Após os procedimentos realizados pela equipe, o menino voltou a apresentar sinais vitais adequados e recuperou o nível de consciência, trazendo alívio aos familiares e aos profissionais envolvidos no resgate.

Na sequência, a criança foi encaminhada em uma viatura do Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob observação e avaliação médica.

O caso reforça a importância da busca imediata por socorro diante de situações envolvendo possíveis engasgos, especialmente, em crianças pequenas. Segundo o Corpo de Bombeiros, sinais como dificuldade para respirar, perda de consciência ou ausência de resposta a estímulos exigem atendimento urgente.

A corporação destaca que a rapidez na identificação do problema e no acionamento do socorro pode ser determinante para preservar vidas, principalmente, em ocorrências que envolvem obstrução das vias respiratórias.

A equipe de O Pantaneiro esteve no quartel e conversou com um dos militares responsáveis pelos primeiros atendimentos. Mais informações serão divulgadas no site e nas redes sociais.

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