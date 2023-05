Bebedeira causa discussão e adolescente de 14 anos é esfaqueado

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Durante a madrugada de domingo para segunda-feira, 29, dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, e um rapaz de 23 anos estavam consumindo bebidas alcoólica em uma residência no bairro Nova Aquidauana.

Segundo o relato do adolescente de 16 anos, havia começado uma discussão quando ele foi atingindo de raspão por uma faca, e o autor seria o homem de 23. Apesar do corte ter sido superficial no garoto, o amigo dele de 14 anos também atingindo.

O adolescente foi esfaqueado na região do braço e próximo ao punho, no momento em que a polícia chegou o suspeito da agressão já havia fugido do local.

Uma mulher chegou a dizer que não havia tido a facada e que a lesão foi causada por um arame farpado, o menor teve de ser socorrido para um hospital mais próximo e devido ao ferimento causado pela faca, ele teve de ser transferido para um hospital da Capital.

Os policiais descobriram que o home de 23 anos é foragido do sistema penitenciário. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade.