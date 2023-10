Beneficiárias de Aquidauana recebem orientações de saúde e prevenção ao câncer

A equipe do Programa Bolsa Família de Aquidauana, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio e Aquidauana (RFCAA), realizou na terça e quinta-feira dessa semana (17 e 19), palestras no Centro da Juventude, para as beneficiárias do programa.

A reunião, além de reforçar sobre a importância de se cumprir as condicionalidades para poder manter o recebimento do benefício, a equipe da Assistência Social informou para as mães não perderem os prazos de rematrícula e matrícula dos filhos nesse fim de ano.

Por sua vez, os membros da Rede Feminina apresentaram o projeto, explicaram o objetivo e destacaram a importância dos cuidados com a saúde, de estar em dia com exames e o preventivo. Também ensinaram as mulheres como fazer o autoexame das mamas.

Em Aquidauana, atualmente, a Secretaria Municipal de Assistência Social atende mais de 5 mil famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Ao longo desse mês, em parceria com a Rede Feminina, a SAS promoverá as reuniões do programa e trabalharão a temática da campanha “Outubro Rosa”