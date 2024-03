Beneficiários de Aquidauana recebem orientação sobre o Bolsa Família

Na quinta-feira, 7, a Secretaria de Assistência Social, por meio da equipe do Cadastro Único/Bolsa Família, realizou uma reunião Socioeducativa do Bolsa Família, no Centro da Juventude, no Bairro Nova Aquidauana.

O objetivo da reunião é prestar informações sobre o Programa, o serviço do CadÚnico, atualização cadastral, o cumprimento das condicionalidades exigidas, além de fornecer informações sobre as atividades desenvolvidas no CRAS.

O coordenador do Bolsa Família em Aquidauana, Antoniel Riquelme lembrou dos compromissos que os beneficiários devem ter com o poder público em diversas áreas para continuar participando do programa.

Entre as condicionalidades do programa Bolsa Família estão o compromisso de acompanhar o cartão de vacinação e a saúde, crescimento e desenvolvimento das crianças, todos que se enquadram na faixa etária do programa devem estar devidamente matriculados e com boa frequência escolar mensal, e, também, participação em programas sociais no município.

Todo cidadão que quiser saber sobre o Programa Bolsa Família deve procurar o CRAS mais próximo da sua residência e se informar. Importante que, ao procurar o CRAS leve seus documentos pessoais e comprovante de residência, pois caso for necessário o cidadão já estará com os documentos em mãos.

Ao longo deste mês de março estarão sendo realizadas reuniões Socioeducativa do Bolsa Família, confira as datas e horários:

12/03 - Centro da Juventude, a partir das 08h;

14/03 – Poliesportivo de Aquidauana, a partir das 08h;

15/03 – Poliesportivo de Aquidauana, a partir das 08h;

19/03 - Quadra do CMEI Andrea Pace, no período matutino - 08h, e na parte da tarde - 14h;

21/03 – Arpa – a partir das 08h, no período matutino, já a tarde, a partir das 14h.