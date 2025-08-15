Beto Pereira anuncia investimentos e destaca importância de Aquidauana

Deputado Federal Beto Pereira e Prefeito Mauro do Atlântico nos 133 anos de Aquidauana / (Foto Toninho Welton)

“É um prazer enorme estar hoje em Aquidauana, no momento em que essa cidade completa 133 anos de emancipação política e administrativa”, declarou o deputado. Ele ressaltou a importância histórica do município para Mato Grosso do Sul, mencionando seu papel de destaque nas áreas de saúde, educação e comércio na região. Segundo o parlamentar, Aquidauana vive um processo contínuo de transformação, impulsionado por sua população trabalhadora e por gestões que deixaram sua marca na história.

Em meio às celebrações do aniversário de 133 anos de Aquidauana, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) concedeu entrevista ao jornal O Pantaneiro, destacando o papel histórico e estratégico da cidade, além de anunciar a destinação de investimentos. A entrevista foi realizada na manhã deste sábado, 15 de agosto, durante o desfile cívico-militar que marcou a data.

Deputado Federal Beto Pereira com correligionário no desfile dos 133 anos de Aquidauana (Foto Toninho Welton)

O deputado Beto Pereira também fez questão de mencionar os investimentos significativos que vêm sendo realizados na cidade. Ele citou a rodovia BR-419, classificando-a como o “maior investimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Governo Federal”, e projetou que a obra transformará Aquidauana em um importante hub logístico, conectando o norte e o sul do estado.

Questionado sobre as contribuições de seu mandato para o município, o deputado detalhou uma série de ações em diversas áreas. Ele afirmou que, em reconhecimento à importância de Aquidauana, seu mandato destina recursos todos os anos. “Na assistência social, recursos importantes já foram alocados para o Fundo Municipal, da mesma forma para a saúde”, disse.

Beto Pereira também mencionou o repasse de verbas para o Mercado Municipal e o Museu Pantaneiro, além de investimentos em infraestrutura. “Temos dinheiro para a pavimentação. Esses dias, demos ordem de serviço de mais de R$ 11 milhões em pavimentação e drenagem no município de Aquidauana”, enfatizou, ressaltando a diversidade de áreas em que seu trabalho tem impactado a cidade.