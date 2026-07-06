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Pantanal Tech MS

Beto Pereira destaca potencial do Pantanal e papel da UEMS na difusão das tecnologias

Deputado federal elogiou a valorização das riquezas da região; evento aconteceu de sexta-feira a domingo

O Pantaneiro

Publicado em 06/07/2026 às 16:14

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Deputado federal Beto Pereira acompanhou a programação do Pantanal Tech MS 2026 / O Pantaneiro

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos) acompanhou a programação do Pantanal Tech MS 2026, em Aquidauana, e ressaltou a importância do evento para a promoção das potencialidades do Pantanal e para o fortalecimento da inovação no setor produtivo sul-mato-grossense.

Em entrevista à reportagem de O Pantaneiro, o parlamentar destacou que o encontro vai além da difusão de conhecimento, ao colocar em evidência as belezas naturais e o potencial turístico da região pantaneira.

"O Pantanal Tech traz para a região pantaneira, primeiro, o destaque das nossas belezas, dos nossos potenciais, aqui, na beira da Serra do Paxixi, mostrando as potencialidades turísticas de Aquidauana, do nosso Pantanal, mas, sobretudo, a difusão das tecnologias que a nossa universidade estadual propaga para o estado inteiro", afirmou.

Segundo Beto Pereira, o evento demonstra a capacidade da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de aproximar pesquisa, inovação e desenvolvimento regional, reunindo visitantes de diferentes municípios e estados.

"Para nós, isso é uma grande satisfação e motivo de um grande orgulho. Fico feliz de Aquidauana, Anastácio e Miranda estarem, hoje, recebendo os visitantes que estão vindo dos quatro cantos de Mato Grosso do Sul e do Brasil", destacou.

Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no Pantanal, o Pantanal Tech MS reuniu pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empreendedores e representantes de diversos setores em uma programação dedicada à inovação, à bioeconomia, ao turismo, à cultura e ao desenvolvimento regional.

A terceira edição do evento começou na sexta-feira (03) e foi encerrada neste domingo (05), com ampla programação na Unidade Universitária da UEMS de Aquidauana.

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