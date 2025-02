Bezerro cai em poço de 10 metros e é resgatado por Bombeiros em Aquidauana

Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Um bezerro de aproximadamente um ano e meio caiu em um poço de 10 metros de profundidade, no Assentamento Indaiá I, em Aquidauana. Foram 4h do trabalho do Corpo de Bombeiros, mas o animal foi retirado com vida.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada às 12h47 de quinta-feira (20). Entretanto, o animal caiu no local às 7h, mas, o dono do bovino só conseguiu acionar o socorro no horário citado.

O assentamento está localizado na MS-345, a 35 km de Aquidauana. No local, os militares encontraram o bezerro dentro do poço.

Então, armou dois sistemas, sendo um para a descida do bombeiro e outro, com um aparelho de tração, para a retirada do bovino.

O animal apesar de muito cansado foi retirado com vida e a princípio sem fraturas. O local fica a 35 km da cidade e a ocorrência, entre deslocamentos e trabalho, durou até às 16 horas.