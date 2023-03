Bia Fischer emplaca projeto para transformar mulheres em Aquidauana

Bia Fischer [da frente] realiza mais uma etapa do projeto de dia de beleza em Aquidauana / Arquivo Pessoal

Maria Beatriz Fischer Andrade, conhecida em Aquidauana como Bia Fischer, emplaca projeto social para transformar mulheres e melhorar a autoestima delas concedendo um dia de beleza completo.

Bia conta ao O Pantaneiro que mora na rua Francisco Pereira Alves, 1227, Vila São José, em Aquidauana, onde possui o salão de beleza. Segundo ela, a ideia foi amadurecendo através de atitudes que ela já tomava durante os trabalhos como maquiadora.

"Comecei como maquiadora em 2017 e como cabeleireira em 2020 durante a pandemia. Lá em 2017, eu já fazia isso de tentar ajudar as mulheres a melhorar a autoestima. Pegava amigas, parentes ou pessoas que eu via que possuíam sinais de depressão, ou que, por exemplo, estavam com estima baixa e convidada essa pessoa a fazer maquiagem. E a minha maior felicidade é ver essas pessoas pulando de alegria, se olhando no espelho e voltando a se amar".

A profissional conta que percebeu durante a pandemia que esse tipo de proposta era essencial, pelo fato das pessoas já terem no dia a dia autos e baixos.

"A gente viu que os casos de depressão, ansiedade e baixa autoestima se agravavam bastante. Sabe, tiveram pessoas que perderam emprego, mulheres cheias de filhos, ou marido sem emprego e até passando necessidade. Foi aí que me veio a ideia de montar o projeto para ajudar essas pessoas que não tem condições nenhuma de ir ao salão."

(Algumas das contempladas. Foto: Instagram Bia Fischer)

Ela afirma que passou a postar nas redes sociais um pedido para que as seguidoras contassem as histórias de alguma amiga ou conhecida que precisava de cuidados. A partir disso, as melhores histórias foram selecionadas e a ganhadora conquistou um dia de beleza.

O objetivo do projeto, em si, é ajudar mulheres em situação de pobreza e extrema pobreza, que não possuem condições de se cuidar. "Buscamos trazer um dia de beleza para essas mães guerreiras e sofridas que não possuem condições de ir num salão."

Desde que o projeto foi iniciado, ela conseguiu transformar 6 mulheres.

"Inicialmente a gente fez por conta própria a transformação de duas mulheres. Depois conseguimos parcerias com lojas, manicure e diversas coisas para ajudar. Foi quando eu percebi que o projeto pode crescer ainda mais. Esse ano, quero entregar também um sacolão. Ou fazer três mulheres. Vamos tentar crescer ainda mais o número de mulheres transformadas."

Bia Fischer conta que as escolhidas são contempladas com cabelo, maquiagem, sobrancelhas e manicure. Nas duas últimas ações ela conseguiu quase 10 parceiros.

"As duas últimas tiveram suas histórias escolhidas por enquete no Instagram. Elas tiveram o dia da beleza comigo, cabelo e maquiagem. Tivemos uma parceira que fez as sobrancelhas, outra parceira fez as unhas, outra fez o ensaio fotográfico. E outras 3 lojas entraram com roupas e lingeries, além de uma parceria com bolo."

Novas Histórias

Bia Fischer já começou nova ação para o projeto desse semestre. Ela está colhendo as histórias e até o momento tem duas parcerias confirmadas.

"Vamos receber as histórias até final de abril. E estamos chamando parcerias para o projeto ser ainda maior."

Entre as histórias de mulheres transformadas que já passaram pela transformação há a da Roberta que com 30 anos e 3 filhas e que nunca tinha ido ao salão de beleza. Outra mulher transformada estava com marido acamado e sem emprego.

São inúmeras histórias de mulheres que precisam de um dia de descanso da vida dura e pesada para se amar e olhar no espelho.

Quem quiser ver as histórias e contar outras, basta acessar o Instagram da Bia Fischer clicando aqui ou aqui.