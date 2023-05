Bia Fisher e empresários de Aquidauana realizam mais uma transformação: 'Semana de rainha'

Cassia ganhou Dia de Rainha / Instagram/ Reprodução/ Bia Fisher

Maria Beatriz Fischer Andrade, conhecida em Aquidauana como Bia Fischer, conseguiu realizar mais um projeto de transformação na cidade com ajuda de parceiros e empresários. A "Semana de Rainha" contemplou dessa vez a dona de casa, Cassia de 46 anos.

Bia vem emplacando o projeto social para transformar mulheres e melhorar a autoestima delas concedendo um dia de beleza completo. Dessa vez, a história de Cássia que nunca teve uma festa de aniversário e a famosa comemoração aos 15 anos foi a escolhida.

Bia conta ao O Pantaneiro que com ajuda de 19 parceiros houve a transformação da mamãe ganhadora desse ano.

"Ela escreveu essa história chorando para mandar pra gente. A Cássia contou que sofreu abusos físicos e emocionais. Ela disse que ficou afastada dos filhos por 2 anos. Segundo ela, foi nesse período que ela desandou, teve um ataque de pânico durante o trabalho", disse Bia.

A escolhida chegou a trabalhar no gabinete da Prefeitura de Aquidauana servindo café e água, mas depois desses diversos problemas pessoais teve um surto, tentou suicídio, desenvolveu depressão profunda. Atualmente ela faz tratamento diariamente no Caps de Aquidauana.

A votação foi realizada entre os 19 parceiros da transformação.

"Ela vive em situação bem humilde com o filho de 15 anos e o atual marido. Os 2 mais velhos já não moram mais na cidade e outros 2 moram próximos à casa dela. Essa história foi escolhida por meio de votação no grupo dos patrocinadores. Queríamos escolher a dedo a história mais comovente, orando a Deus que a história escolhida fosse alguém carente que realmente precisava disso tudo."

História de Cássia

A dona de casa encaminhou a história após a abertura do projeto no Instagram da Bia. Foram diversas participantes e a dela foi escolhida.

"Meu nome é Cassia, tenho 46 anos e 5 filhos. Faço tratamento no Caps há mais de 4 anos. Eu tive um casamento de muita agressão e com xingos. Sofri por 16 anos e quando fui colocar um ponto final tive meus filhos afastados", contou Cassia em trecho da história.

Após tentar tirar a vida, ela ficou internada e faz tratamento diariamente para tratar da depressão. Cassia revelou detalhes da intimidade e das circunstâncias que a levaram a ter a doença.

Com a história marcante, ela teve oportunidade de realizar o sonho de princesa, aliás, de rainha. A mamãe foi contemplada com sessão de fotos, maquiagem, roupas, sacolão, unhas, café da manhã, voucher para passear em lojas da cidade e ainda uma viagem para Aparecida do Norte.

Após a transformação Cassia é só alegria.

Veja o vídeo:

Veja quem foram os parceiros para a realização do sonho:

Bia Fisher: cabelo e maquiagem

Regiane Fischer: MDF cantinho do café

Kiteria: bolo de pote 1Kg

Pati Leonel: 10 adesivos e 10 joinhas de unha

Ju Sousa: design de sobrancelhas + henna

Amanda: ovo de Páscoa

Jasy: noite da pizza

Alessandra: massagem relaxante

Silverton Paçai: açaí no pote de nutella

Marciele: pedicure

Gabi Blue Lily: produtos da loja

Fernanda Oficial Make: produtos da loja

Ione Loja Ruthynha: roupas da loja

Patricia: manicure

Léa: procedimento com podóloga

Celia e Daniel (ouro e prata): 1 sacolão + viagem para Aparecida do Norte

Braulia (Fogão Caipira): 1 almoço no fogão caipira + sacolão

Erika Lola: artesanato da sua loja

Maria Auxiliadora: contribuição com valor em dinheiro para viagem da mamãe.

O prefeito Odilon ajudou a divulgar a ação em suas redes sociais.