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Lazer e aprendizado

Biblioteca de Aquidauana prepara programação especial para férias escolares

Atividades gratuitas incluem leitura, brincadeiras, pintura e jogos educativos durante o período de recesso escolar

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/07/2026 às 08:03

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Férias escolares terão atividades voltadas ao público infantil na Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa / Montagem/Divulgação

A Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, em Aquidauana, preparou uma programação gratuita especial para as férias escolares com atividades voltadas ao público infantil. A iniciativa busca estimular o hábito da leitura, a criatividade e a convivência entre as crianças por meio de momentos de lazer e aprendizado.

A programação começa na próxima segunda-feira (20) e se estende até o dia 31 de julho, das 08h às 11h30. Os participantes poderão aproveitar brincadeiras, sessões de leitura, pintura e jogos educativos, em um ambiente preparado para incentivar a imaginação e o contato com os livros.

Além de proporcionar diversão durante o recesso escolar, a proposta também reforça a importância da biblioteca como espaço de cultura, conhecimento e formação de novos leitores.

As atividades serão realizadas na Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, localizada na Rua Teodoro Rondon, s/n, na Praça dos Estudantes.

Os interessados podem obter mais informações pelo WhatsApp (67) 3241-7941.

A programação é promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

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