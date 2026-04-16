Acessibilidade

16 de Abril de 2026 • 12:31

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Biblioteca Itinerante leva leitura e inclusão a estudantes de Aquidauana

Projeto desenvolvido pela Biblioteca Pública Municipal promove cadastro de leitores, empréstimo de livros, visita guiada e contação de histórias para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

Da redação

Publicado em 16/04/2026 às 07:15

Atualizado em 16/04/2026 às 11:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A iniciativa tem como principal objetivo democratizar o acesso à leitura, levando o acervo da biblioteca até espaços comunitários / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Biblioteca Pública Municipal de Aquidauana, por meio do projeto Biblioteca Itinerante: Leitura em Movimento, vem desenvolvendo ações junto aos alunos do Centro da Juventude, promovendo o acesso ao livro e incentivando o hábito da leitura entre crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

A iniciativa tem como principal objetivo democratizar o acesso à leitura, levando o acervo da biblioteca até espaços comunitários e fortalecendo o vínculo dos participantes com o universo literário, contribuindo para o desenvolvimento educacional, cultural e social.

As ações foram realizadas em etapas, proporcionando experiências significativas aos participantes. No dia 8 de abril, foi realizado o cadastro de leitores e empréstimo de livros no Centro da Juventude, oportunizando o acesso direto ao acervo da Biblioteca Pública Municipal.

Na quarta-feira (15), os alunos participaram de uma visita guiada à Biblioteca Pública, onde puderam conhecer o espaço, os serviços oferecidos e ampliar o contato com o ambiente de leitura.

Já no dia 22 de abril, conforme explicou a bibliotecária e diretora da biblioteca municipal, Ana Maria Cipro, será realizada no Centro da Juventude a contação de histórias, promovendo momentos de interação, imaginação e aprendizado, em celebração ao Dia do Livro Infantil.

Durante as ações, são desenvolvidas diversas atividades, dinâmicas educativas e estímulo à interpretação e criatividade, contribuindo para a formação de novos leitores e o fortalecimento da convivência social.

A parceria entre a Biblioteca Pública Municipal e o Centro da Juventude, da Secretaria Municipal de Assistência Social, reafirma o compromisso da gestão municipal em investir em políticas públicas que ampliem o acesso à cultura e à educação, promovendo inclusão social e oportunidades para crianças e adolescentes.

A ação integra o conjunto de iniciativas voltadas à valorização da leitura como ferramenta essencial para a formação de cidadãos críticos, participativos e conscientes.

Serviço – Você também pode acessar a biblioteca digital pelo link: https://fac.phl.bib.br/. O funcionamento presencial é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3241-7941. Escolas e instituições podem agendar visitas guiadas à Biblioteca.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Bombeiros atendem dois acidentes que deixaram feridos em Aquidauana

Representatividade

Abertura do 3º JOSPI em Aquidauana celebra cultura e tradição dos povos indígenas

Educação

Alunos do CAIC Antônio Pace visitam aldeia de Aquidauana na Semana dos Povos Indígenas

Estudantes do 6º ao 9º ano percorreram cerca de 3 km a pé para conhecer a Aldeia Urbana Tico Lipu e aprender sobre a cultura Terena

Meio ambiente

Força-tarefa retira camalotes e sujeiras do Parque da Lagoa Comprida em Aquidauana

Publicidade

Meteorologia

Quarta-feira será de chuva e calor em Aquidauana

ÚLTIMAS

Trânsito

Duas pessoas ficam feridas em colisão entre moto comum e moto elétrica em Miranda

Jovem de 23 anos e adolescente de 14 anos foram encaminhados à unidade de saúde após atendimento do Corpo de Bombeiros

Acidentes

Queda de bicicleta e acidente em telhado mobilizam Bombeiros em Corumbá

Idoso de 63 anos sofreu suspeita de fratura na clavícula em estrada rural; outro homem caiu de altura de aproximadamente 3 metros durante manutenção residencial

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo