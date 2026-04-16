Biblioteca Itinerante leva leitura e inclusão a estudantes de Aquidauana

Projeto desenvolvido pela Biblioteca Pública Municipal promove cadastro de leitores, empréstimo de livros, visita guiada e contação de histórias para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
A iniciativa tem como principal objetivo democratizar o acesso à leitura, levando o acervo da biblioteca até espaços comunitários / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Biblioteca Pública Municipal de Aquidauana, por meio do projeto Biblioteca Itinerante: Leitura em Movimento, vem desenvolvendo ações junto aos alunos do Centro da Juventude, promovendo o acesso ao livro e incentivando o hábito da leitura entre crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.
A iniciativa tem como principal objetivo democratizar o acesso à leitura, levando o acervo da biblioteca até espaços comunitários e fortalecendo o vínculo dos participantes com o universo literário, contribuindo para o desenvolvimento educacional, cultural e social.
As ações foram realizadas em etapas, proporcionando experiências significativas aos participantes. No dia 8 de abril, foi realizado o cadastro de leitores e empréstimo de livros no Centro da Juventude, oportunizando o acesso direto ao acervo da Biblioteca Pública Municipal.
Na quarta-feira (15), os alunos participaram de uma visita guiada à Biblioteca Pública, onde puderam conhecer o espaço, os serviços oferecidos e ampliar o contato com o ambiente de leitura.
Já no dia 22 de abril, conforme explicou a bibliotecária e diretora da biblioteca municipal, Ana Maria Cipro, será realizada no Centro da Juventude a contação de histórias, promovendo momentos de interação, imaginação e aprendizado, em celebração ao Dia do Livro Infantil.
Durante as ações, são desenvolvidas diversas atividades, dinâmicas educativas e estímulo à interpretação e criatividade, contribuindo para a formação de novos leitores e o fortalecimento da convivência social.
A parceria entre a Biblioteca Pública Municipal e o Centro da Juventude, da Secretaria Municipal de Assistência Social, reafirma o compromisso da gestão municipal em investir em políticas públicas que ampliem o acesso à cultura e à educação, promovendo inclusão social e oportunidades para crianças e adolescentes.
A ação integra o conjunto de iniciativas voltadas à valorização da leitura como ferramenta essencial para a formação de cidadãos críticos, participativos e conscientes.
Serviço – Você também pode acessar a biblioteca digital pelo link: https://fac.phl.bib.br/. O funcionamento presencial é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3241-7941. Escolas e instituições podem agendar visitas guiadas à Biblioteca.
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