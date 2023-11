Biblioteca Municipal comemora o Dia do Livro com atividades para a criançada

Assessoria/ Divulgação

Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR), por meio da Biblioteca Municipal, realizou no Centro da Juventude, várias atividades artísticas e culturais em alusão ao Dia Nacional do Livro e da Biblioteca. O local no bairro Nova Aquidauana recebeu várias crianças.

A ação teve o objetivo de resgatar as brincadeiras de infância, aproximar a comunidade da biblioteca, para incentivar a leitura e conscientizar as pessoas sobre os benefícios que ela proporciona.

Foram realizadas atividades lúdicas como, por exemplo, contação de histórias, teatro, pintura facial, e, também, apresentação de músicas regionais com o cantor Guilherme.

A atividade foi realizada na terça-feira, 31,em parceria com o Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana, Secretaria Municipal de Assistência Social, Escola CEJAR – Curso Normal Médio, AGEPEN – Unidade de Aquidauana, Projetos Apito do Bem e Aromas: sabores e saberes do Pantanal.