Biblioteca Sesi ensina de graça idosos a usar internet e computador em Aquidauana

Ronald Regis / O Pantaneiro

Enviar e-mails pelo computador ou tirar fotos pelo celular é algo básico para os mais jovens, que estão totalmente integrados com a internet. Mas, para muitos idosos que não têm intimidade com a tecnologia, a falta desse conhecimento é prejudicial. Além de terem dificuldade de fazer contatos com familiares e amigos, esses idosos estão mais sujeitos a cair em golpes virtuais.

Para promover a inclusão da melhor idade, o Sesi oferece o Projeto 60+. O objetivo principal é ajudar as pessoas com mais de 60 anos a se conectar à internet, por meio do celular ou do computador, e aproveitar o que há de melhor no mundo virtual.

Em Aquidauana, o curso é oferecido de graça na unidade da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi. O público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais, mas interessados com qualquer idade também podem se inscrever. O curso tem carga de 30 horas, divididas em encontros semanais e presenciais de 2 horas nas unidades da Biblioteca Sesi.

O Projeto 60+ já formou mais de mil pessoas ao longo de 2022, garantindo que esse público possa explorar um universo de conhecimento. Venha você também participar dessa iniciativa!

Quero participar! Como fazer a inscrição?

Interessados em fazer o curso de inclusão digital do Projeto 60+ deverão procurar a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi. Os monitores da unidade vão dar todas as orientações sobre a matrícula, data de início da turma e horários de aula.

A Biblioteca está localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com Giovani Toscano de Brito, s/n - Santa Terezinha. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.