Biblioteca SESI oferece inclusão digital para idosos

Para promover a inclusão da melhor idade, a Biblioteca SESI, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Educação, oferece o PROJETO 60+.

Em Aquidauana, o curso é oferecido de forma gratuita na unidade da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi. O público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais, mas interessados com qualquer idade também podem se inscrever.

O projeto tem como objetivo ampliar o conhecimento digital das pessoas com mais de 60 anos tendo acesso à internet, por meio do aparelho de celular ou do computador de mesa, e aproveitar o que há de melhor no mundo virtual.

As aulas ocorrerão uma vez na semana com 2h de duração. Os monitores da unidade estarão no aguardo das novas turmascom orientações sobre a matrícula, data de início da turma e horários de aula. O curso tem carga de 30 horas, divididas em encontros semanais.

Os interessados deverão procurar a secretaria da Biblioteca SESI Indústria do Conhecimento munidos dos documentos pessoais para preenchimento da ficha de matrícula.

A Biblioteca SESI está localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com Giovani Toscano de Brito, s/n - Santa Terezinha. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações: 67 99671-9360 ou 99322-9072.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana