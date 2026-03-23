Bicicleta avaliada em R$ 15 mil Ã© recuperada pela PRF Ã s margens da BR-262 em AnastÃ¡cio

DivulgaÃ§Ã£o

Uma bicicleta avaliada em aproximadamente R$ 15 mil foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (23) às margens da rodovia BR-262, nas proximidades do posto da Polícia Militar Ambiental em Anastácio. O veículo havia sido furtado do interior de um estabelecimento comercial no centro de Aquidauana.

O proprietário, o ciclista Marcelo Henrique, foi acionado e compareceu ao local, onde fez o reconhecimento da bicicleta. A equipe da PRF encaminhou o equipamento para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para os procedimentos cabíveis.

A recuperação do bem de alto valor reforça a importância da atuação das forças de segurança na identificação e localização de veículos e equipamentos furtados na região. As circunstâncias do furto e a identificação dos responsáveis serão investigadas pela Polícia Civil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!