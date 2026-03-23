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Bicicleta avaliada em R$ 15 mil Ã© recuperada pela PRF Ã s margens da BR-262 em AnastÃ¡cio

VeÃ­culo havia sido furtado do interior de um estabelecimento no centro de Aquidauana; proprietÃ¡rio reconheceu o equipamento no local

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 19:04

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Uma bicicleta avaliada em aproximadamente R$ 15 mil foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (23) às margens da rodovia BR-262, nas proximidades do posto da Polícia Militar Ambiental em Anastácio. O veículo havia sido furtado do interior de um estabelecimento comercial no centro de Aquidauana.

O proprietário, o ciclista Marcelo Henrique, foi acionado e compareceu ao local, onde fez o reconhecimento da bicicleta. A equipe da PRF encaminhou o equipamento para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para os procedimentos cabíveis.

A recuperação do bem de alto valor reforça a importância da atuação das forças de segurança na identificação e localização de veículos e equipamentos furtados na região. As circunstâncias do furto e a identificação dos responsáveis serão investigadas pela Polícia Civil.

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