Bicicleta furtada é localizada e mulher vai à delegacia por receptação em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um caso de furto mobilizou a Polícia Militar em Aquidauana na segunda-feira (21), após um homem localizar a bicicleta furtada da filha, na frente de uma residência na rua Duque de Caxias.



Segundo a ocorrência, o pai reconheceu o veículo mesmo com os adesivos removidos. Ele confirmou a propriedade por meio do número de identificação do quadro, compatível com a nota fiscal da compra.



Ao questionar a moradora da casa, a mulher afirmou que havia ganhado a bicicleta de presente do ex-marido, que teria pago R$ 300 pelo item, mas não soube informar de quem ele a comprou.



Diante da confirmação de que a bicicleta constava em boletim de ocorrência por furto, a Polícia Militar foi acionada. A mulher, o homem que localizou a bicicleta e o veículo foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.



O caso será investigado pela Polícia Civil como possível receptação, prevista no artigo 180 do Código Penal. O ex-companheiro da mulher também poderá ser responsabilizado, dependendo do avanço das apurações.

