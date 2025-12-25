Acessibilidade

25 de Dezembro de 2025

Aquidauana

Bicicleta furtada em supermercado é recuperada horas depois em Aquidauana

Vítima estava realizando compras em estabelecimento e percebeu o furto

Redação

Publicado em 25/12/2025 às 09:03

Atualizado em 25/12/2025 às 09:13

Uma bicicleta que havia sido furtada na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal, foi recuperada poucas horas após o registro do boletim de ocorrência em Aquidauana. O furto ocorreu nas dependências do supermercado JR, localizado na cidade.

De acordo com as informações apuradas, a vítima percebeu o furto e procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde registrou o Boletim de Ocorrência (BO). Após o registro, as forças de segurança foram acionadas e iniciaram diligências na tentativa de localizar o objeto.

Durante patrulhamento, a equipe do GETAM (Grupo Especializado Tático em Motocicletas) conseguiu localizar a bicicleta abandonada nas proximidades da região do Colégio Doris Mendes Trindade. Não havia suspeitos no local no momento da recuperação.

Após a localização, a vítima foi identificada e informada sobre a recuperação do bem. Em seguida, compareceu à Delegacia de Aquidauana para realizar os procedimentos reforça a importância do registro imediato de ocorrências, que possibilita uma resposta mais rápida das forças de segurança.

O caso segue registrado na Polícia Civil, que continuará com as investigações para identificar o autor do furto.

