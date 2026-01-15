Blitz educativa apreende bicicleta motorizada em Aquidauana

A ação teve como objetivo reforçar o cumprimento das normas de trânsito e contribuir para a prevenção de acidentes no município
Divulgação/ PM
A Polícia Militar, em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), realizou nesta data uma blitz educativa em Aquidauana, voltada à fiscalização e orientação de condutores de ciclomotores. A ação teve como objetivo reforçar o cumprimento das normas de trânsito e contribuir para a prevenção de acidentes no município.
Durante a abordagem, foi apreendida uma bicicleta artesanal motorizada que circulava em via pública. Conforme esclarecido pelos órgãos de trânsito, mesmo em ações de caráter educativo, esse tipo de veículo é considerado irregular, uma vez que não pode ser submetido a processo de regularização.
Segundo a Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a bicicleta artesanal motorizada não é reconhecida como veículo passível de registro, licenciamento ou emplacamento, o que inviabiliza sua circulação nas vias. Dessa forma, a presença desse tipo de equipamento em via pública configura infração, independentemente da natureza da fiscalização realizada.
