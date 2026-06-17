Blitz educativa em Aquidauana conscientiza população pelo fim da violência contra a mulher

Ação em frente à Câmara Municipal contou com apoio do Detran, Demutran, Polícia Militar e Rede Feminina de Combate ao Câncer; campanha "Elas: Protagonistas" orientou motoristas e pedestres
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Na manhã de terça-feira (16), foi realizada em frente à Câmara Municipal de Aquidauana uma blitz educativa voltada à conscientização da população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.
A ação foi proposta pela vereadora Ana Saravy e contou com o apoio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Polícia Militar e Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Durante a mobilização, equipes distribuíram panfletos informativos da campanha “Elas: Protagonistas. Todas Diferentes, Todas Importantes”, levando à população orientações sobre a importância do respeito, da valorização das mulheres e da denúncia de casos de violência.
A iniciativa buscou sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a necessidade do engajamento de toda a sociedade no combate à violência de gênero, fortalecendo a rede de proteção às mulheres e promovendo a conscientização sobre os direitos femininos.
Participaram da ação a vereadora Ana Saravy, a supervisora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rosa, a vice-prefeita de Anastácio, Maria Vital, além de servidores do Detran-MS, do Demutran e representantes das instituições parceiras.
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, reforça seu compromisso com a promoção de ações educativas e preventivas que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa, segura e livre de todas as formas de violência contra as mulheres.
Fonte: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS
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