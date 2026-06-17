Acessibilidade

17 de Junho de 2026 • 09:47

Buscar

Últimas notícias
X
Segurança

Blitz educativa em Aquidauana conscientiza população pelo fim da violência contra a mulher

Ação em frente à Câmara Municipal contou com apoio do Detran, Demutran, Polícia Militar e Rede Feminina de Combate ao Câncer; campanha "Elas: Protagonistas" orientou motoristas e pedestres

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 09:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã de terça-feira (16), foi realizada em frente à Câmara Municipal de Aquidauana uma blitz educativa voltada à conscientização da população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.

A ação foi proposta pela vereadora Ana Saravy e contou com o apoio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Polícia Militar e Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Durante a mobilização, equipes distribuíram panfletos informativos da campanha “Elas: Protagonistas. Todas Diferentes, Todas Importantes”, levando à população orientações sobre a importância do respeito, da valorização das mulheres e da denúncia de casos de violência.

A iniciativa buscou sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a necessidade do engajamento de toda a sociedade no combate à violência de gênero, fortalecendo a rede de proteção às mulheres e promovendo a conscientização sobre os direitos femininos.

Participaram da ação a vereadora Ana Saravy, a supervisora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rosa, a vice-prefeita de Anastácio, Maria Vital, além de servidores do Detran-MS, do Demutran e representantes das instituições parceiras.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, reforça seu compromisso com a promoção de ações educativas e preventivas que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa, segura e livre de todas as formas de violência contra as mulheres.

Fonte: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Prefeitura executa serviços de tapa-buracos em ruas de Aquidauana

Acima da média

Em apenas quatro dias, Aquidauana registrou mais que o dobro da chuva esperada para junho

Dois casos em poucas horas

Acidentes envolvendo adolescentes sem capacete acendem alerta no trânsito de Aquidauana

Em intervalo de poucas horas, Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de circunstâncias semelhantes

Gestão estratégica

Aquidauana promove 11ª Conferência Municipal de Saúde para fortalecer o SUS

Publicidade

Futebol amador

Após adiamento por conta das chuvas, grande final da 5ª Copa Aquidauana será no próximo domingo

ÚLTIMAS

Trânsito

Bombeiros removem árvore que obstruía BR-262 na zona rural de Anastácio

Queda bloqueou meia pista no km 495, próximo à ponte sobre o Córrego Acogo

Saúde

Anvisa mantém suspensão de parte dos produtos Ypê, mas libera alguns lotes

Medida continua valendo para desinfetantes, detergentes e lava-roupas fabricados antes das datas consideradas adequadas pela agência

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo