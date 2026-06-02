Blitz educativa encerra campanha Maio Laranja de combate ao abuso infantil em Aquidauana

Ação contou com parceria entre Prefeitura, Conselho Tutelar e Demutran
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Para encerrar a campanha Maio Laranja, a Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Conselho Tutelar e o Demutran realizou uma blitz educativa no centro da cidade, levando informação, orientação e conscientização à população sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil.
Ao longo do mês de maio, diversas ações foram desenvolvidas nas escolas, CMEIs e espaços públicos, fortalecendo a rede de proteção e incentivando a denúncia de qualquer situação de violência.
A prefeitura destaca que, embora a campanha termine, o compromisso com a proteção da infância continua todos os dias e que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tradição
Atração tradicional no maior evento de carros antigos de Mato Grosso do Sul
Desenvolvimento
O veículo fortalece os serviços de saúde e garante mais agilidade e segurança no transporte de pacientes
Embrapa Gado de Corte
Mariana de Aragão destaca desafios e oportunidades para fortalecer a pesquisa agropecuária
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS