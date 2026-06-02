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Prevenção à violência

Blitz educativa encerra campanha Maio Laranja de combate ao abuso infantil em Aquidauana

Ação contou com parceria entre Prefeitura, Conselho Tutelar e Demutran

Da redação

Publicado em 02/06/2026 às 14:23

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Para encerrar a campanha Maio Laranja, a Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Conselho Tutelar e o Demutran realizou uma blitz educativa no centro da cidade, levando informação, orientação e conscientização à população sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil.

Ao longo do mês de maio, diversas ações foram desenvolvidas nas escolas, CMEIs e espaços públicos, fortalecendo a rede de proteção e incentivando a denúncia de qualquer situação de violência.

A prefeitura destaca que, embora a campanha termine, o compromisso com a proteção da infância continua todos os dias e que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100.

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