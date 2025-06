Blitz educativa marca Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em Aquidauana

Gabriela Bernardes

Na manhã desta segunda-feira (2), em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, foi realizada uma blitz educativa na Rua Sete de Setembro, esquina com a Estevão Alves Corrêa, no Calçadão da Sete, em Aquidauana. A iniciativa teve como objetivo conscientizar motoristas e pedestres sobre a violência contra a mulher e a prevenção ao feminicídio.

A blitz foi organizada pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), PROMUSE (Programa Mulher Segura), Delegacia de Atendimento à Mulher, DEMUTRAN, Coletivo de Mulheres “Do Luto à Luta” e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio e Aquidauana.

A supervisora Josilene Rodrigues Rosa e a vereadora Ana Saravy participaram da ação e destacaram a importância do engajamento coletivo para enfrentar essa grave questão social. Josilene reforçou que o feminicídio é a forma mais extrema de violência contra a mulher e que a luta deve ser constante e compartilhada por toda a sociedade.

A programação da campanha continua durante todo o mês de junho, com atividades nas escolas, ações comunitárias com o ônibus lilás nos bairros e aldeias, além de cursos de inclusão digital, ampliando o diálogo e a visibilidade do tema.

