Blitz educativa marca Maio Amarelo em Aquidauana

Juliano Dervalho

Na manhã desta quarta-feira, 21 de maio, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em parceria com o Detran de Aquidauana, realizou uma blitz educativa como parte da campanha “Maio Amarelo”, que tem como foco a conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

A ação aconteceu na Rua Sete de Setembro, esquina com a Estevão Alves Corrêa, no Calçadão da Sete, e chamou a atenção de quem passava pelo centro da cidade. Durante a atividade, agentes de trânsito abordaram motoristas e motociclistas, distribuindo mensagens educativas e reforçando orientações sobre as regras de circulação.

O objetivo principal da blitz foi alertar a população sobre a importância de comportamentos seguros no trânsito, promovendo reflexões que estimulem atitudes mais responsáveis nas vias públicas.

A campanha Maio Amarelo tem como missão salvar vidas por meio da educação, do respeito às leis de trânsito e da mobilização da sociedade em prol de um tráfego mais seguro.

Com ações como essa, a Prefeitura de Aquidauana reafirma seu compromisso com a segurança viária, buscando construir um trânsito mais humano e consciente para todos.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

