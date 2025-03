Blitz Educativa Promove Segurança no Trânsito

Na manhã desta terça-feira, 25, na rua Estevão Alves Corrêa foi realizada uma Blitz Educativa de Trânsito Seguro, promovida com o objetivo de conscientizar motoristas e motociclistas, sobre a importância de comportamentos responsáveis no trânsito.

Entre os temas abordados durante a blitz, destacaram-se o uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade, o uso da viseira e, também, não usar celular ao volante.

A blitz faz parte da Campanha “Educar para Prevenir”, que seguirá com atividades em outros pontos da cidade ao longo do mês.

Acompanharam a blitz educativa o diretor municipal de Trânsito - Flávio Gomes Filho, o gerente da Covel Moto Honda – Wilson Maciel, agentes do DETRAN de Aquidauana e equipe do Departamento de Trânsito (DEMUTRAN).

A campanha é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), com apoio do Governo do Estado, Detran/MS, 7º Batalhão da Polícia Militar e Covel Moto Honda de Aquidauana.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana