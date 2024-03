Boca de fumo é fechada pela PM e casal é preso em Aquidauana

O Pantaneiro

Casal foi preso por tráfico de drogas, no bairro Vila Pinheiro em Aquidauana, na tarde de ontem (13). O traficante de 25 anos, deu trabalho para a polícia, sendo que antes de ser preso, fugiu pulando vários muros de casas no bairro.

Segundo informações da polícia, a equipe da Força Tática recebeu denúncias sobre o tráfico de drogas praticado pelo casal conhecido no meio policial, que vendia maconha próximo a uma escola.

A equipe policial militar realizou patrulhamento no Bairro Vila Pinheiro, onde avistou um dos suspeitos. Neste momento, foi notado que houve uma troca entre dois indivíduos. Foi então iniciado um acompanhamento tático, que terminou na abordagem do jovem, na Rua Projetada, no Bairro Arara Azul.

Durante a busca pessoal no jovem, foram encontradas duas porções de maconha, totalizando aproximadamente 32 g. Indagado sobre a droga, ele contou que comprou do traficante pelo valor de R$100.

Com essas informações, os policiais foram até a boca de fumo e quando o traficante viu a viatura, fugiu pulando os muros de várias casas, sendo acompanhado pela equipe.

Durante a fuga, o suspeito pulou quatro muros e, ao retornar à sua residência, no intuito que enganar e despistar os policiais, ele ainda resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização.

Após a detenção do traficante, foi realizada uma busca no interior da residência, onde foram encontradas 07 porções de maconha em cima de uma mesa na cozinha, juntamente com uma carteira contendo R$ 760 em cédulas, incluindo a nota de R$100 passada pelo jovem abordado no bairro Arara Azul.

Questionados se havia mais drogas na residência, ambos negaram, porém, foi encontrado mais um tablete, dentro de uma geladeira, totalizando, aproximadamente, 171 gramas.

O casal possui diversas passagens por envolvimento com drogas, sendo que a mulher de 29 anos, está em liberdade provisória após ter sido presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em 19 de setembro de 2023, enquanto o homem está evadido do sistema semiaberto de Aquidauana, onde cumpria pena pelo mesmo crime.

Durante o trajeto até a Delegacia de Polícia Civil, o traficante ameaçou o comprador da droga diversas vezes, dizendo ¨vou te matar seu viado filho da puta¨, motivo pelo qual o jovem expressou o desejo de representar contra as ameaças por temer por sua vida.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos para esta Delegacia de Polícia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.