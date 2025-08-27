Boletim semanal aponta casos de dengue e Chikungunya em Aquidauana

Álvaro Rezende/ Governo de MS

Mato Grosso do Sul já contabiliza 13.446 casos prováveis de dengue em 2025, com 7.928 casos confirmados, segundo o boletim da 34ª semana epidemiológica divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na segunda-feira (25). O documento confirma 17 óbitos em decorrência da doença e aponta outros 7 casos em investigação.



Nos últimos 14 dias, Aquidauana esteve entre os municípios com incidência baixa de casos confirmados de dengue. No entanto, a cidade também está entre as localidades que registraram óbitos pela doença. Entre as vítimas, algumas possuíam comorbidades.



A vacinação contra a dengue já alcançou 181.578 pessoas no estado. Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante, que deve ser aplicado em duas doses com intervalo de três meses. O público-alvo da campanha inclui crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária com maior número de hospitalizações por dengue.



O boletim também traz informações sobre a Chikungunya, com 13.716 casos prováveis e 7.086 confirmados no estado. Foram registrados 71 casos em gestantes e 16 óbitos nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Entre as vítimas, 12 possuíam algum tipo de comorbidade.



A SES orienta a população a não se automedicar e a procurar atendimento em unidades de saúde em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya.



