Bolos tradicionais e veganos: Oportunidade de renda para mulheres

Mais um curso gratuito foi realizado com sucesso em participação e aprendizado repleto de sabor, qualificando mais 15 cidadãs aquidauanenses, com o curso de Bolos Tradicionais e Vegano.

O curso é ofertado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, o curso aconteceu no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, em parceria com SENAR.

O curso foi ministrado pelas professoras Islan Aparecida Carrilho Soares e Adiane Xavier Vicente, que proporcionaram as participantes uma oportunidade única de aprendizado e capacitação.

As participantes aprenderam com aulas práticas e teóricas, técnicas para preparo de bolos tradicionais, substituições de ingredientes para receitas veganas, garantindo sabor e qualidade, além de coberturas e cupcakes.

“O curso foi muito bom, adquirimos bastante conhecimento, eu gostei bastante. Vamos aprendendo cada vez mais para o mercado de trabalho. Eu já trabalho com vendas, e esse curso é mais uma oportunidade de ter outra fonte de renda”, afirmou uma das alunas – Luci Monteiro.

Já outra participante - Luana da Silva disse que o curso foi uma experiência nova e está motivada a empreender. “Participar desse curso foi uma experiência incrível! Foi uma oportunidade que abriu novas portas e me motivou a pensar em empreender”, disse Luana.

O curso busca não apenas ensinar técnicas de confeitaria, mas também incentivar o empreendedorismo e proporcionar aos participantes uma nova fonte de renda.

Inclusive, encerrando o curso, a equipe da Empresa Stone esteve presente dando dicas para iniciar um novo negócio e ensinando como utilizar a máquina de cartão de forma prática. “Os cursos não são realizados somente visando certificado, mas proporcional oportunidade de emprego e renda e para adquirir conhecimento. Ficamos feliz por vocês estarem concluindo o curso”, finalizou o coordenador do Núcleo de Geração de Emprego e Renda – Kleber Gaeta.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana