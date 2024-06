Bombeirinhos do Amanhã se divertem em Arraiá

Capricho, animação, decoração típica marcaram a noite de quinta-feira (27) dos Bombeirinhos do Amanhã, na sede do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros.

Organizado pela coordenação do projeto, o arraiá teve muita pipoca, variedade de doces, arroz carreteiro e macarrão tropeiro, brincadeiras e danças das crianças.

Além de todos os alunos do projeto, também estava presente o comandante do 1° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana – capitão Carlos Saldanha e a equipe da Assistência Social que atua no projeto.

O Projeto Bombeiros do Amanhã é subsidiado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social em parceria com o Corpo de Bombeiros, acolhe alunos com idade entre 08 e 12 anos, de segunda a sexta-feira, no período matutino.

Além de temas pontuais, os alunos do projeto praticam atividades físicas, entre elas: aulas de judô e natação; aula de iniciação musical e recebem instruções com ênfase na hierarquia, disciplina e superação das dificuldades.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana