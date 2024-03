Bombeiro militar reencontra mulher que tentou suicídio em Ponte

Arquivo Pessoal

No dia 13 de março de 2024, um encontro emocionante ocorreu na cidade de Aquidauana. O Cabo Bombeiro Militar Eleandro, durante uma passagem pela cidade, reencontrou a senhora F. P. S.M, que havia tentado contra a própria vida em setembro de 2023.

Na ocasião, durante seu momento de folga, o Cabo Eleandro testemunhou uma pessoa sobre a ponte do Rio Aquidauana, aparentemente com a intenção de se jogar no rio.