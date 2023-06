Bombeiro Militar segura criança no colo enquanto mãe recebe atendimento após acidente

Na a noite de ontem, 8, um leitor do O Pantaneiro flagrou uma cena incomum durante o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana.

Devido ao uma colisão entre carro e moto, na Rua Manoel Antonio Paes de Barros, uma mulher precisou de atendimento dos militares. Na moto estava três pessoas, um casal e uma criança.

Provavelmente a criança estava assustada com a situação, e por isso o militar que auxiliava no socorro da mãe segurou ele no colo. A cena foi muito marcante para o leitor, que afirma que "os nossos heróis não usam capa e sim fardas", frisava o autor da foto.

Não foi divulgado a causa do acidente e se algum envolvido ficou com ferimentos graves.