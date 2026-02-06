Bombeiros alertam para risco de alagamentos após elevação do Rio Aquidauana

em atentas a sinais de risco iminente no entorno, como rachaduras em paredes, inclinação anormal de árvores, muros e postes. A população deve seguir estritamente as orientações repassadas pela Defesa Civil e pelas autoridades locais / O Pantaneiro

Diante do cenário, a corporação orienta os moradores, principalmente aqueles que vivem próximo ao leito do rio e em regiões baixas, a redobrarem os cuidados e a adotarem medidas preventivas imediatas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota preventiva alertando a população de Aquidauana para o aumento do risco de alagamentos. O aviso foi motivado pela elevação do nível do Rio Aquidauana registrada nas últimas horas, consequência do volume significativo de chuvas na região. A situação preocupa especialmente as áreas ribeirinhas e os pontos da cidade historicamente vulneráveis a inundações.

A principal recomendação é evitar permanecer ou circular em locais já alagados. A população é alertada para não tentar atravessar ruas, pontes, estradas ou qualquer passagem coberta por água, mesmo que a lâmina aparente ser baixa, pois a força da correnteza e a profundidade real podem ser enganosas e extremamente perigosas.

Para os residentes em áreas de risco, a orientação é que, se necessário, façam o deslocamento para locais seguros o quanto antes, levando consigo documentos pessoais e itens essenciais. É fundamental manter crianças, idosos e animais de estimação em locais seguros e elevados, longe do alcance da água.

O Corpo de Bombeiros também pede que as pessoas fiquem atentas a sinais de risco iminente no entorno, como rachaduras em paredes, inclinação anormal de árvores, muros e postes. A população deve seguir estritamente as orientações repassadas pela Defesa Civil e pelas autoridades locais.

Em caso de emergência, o acionamento deve ser feito imediatamente pelo telefone 193. O Corpo de Bombeiros Militar informa que mantém monitoramento contínuo da situação e permanece com suas equipes em prontidão para atender e apoiar a comunidade de Aquidauana.

