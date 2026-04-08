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Meio ambiente

Bombeiros alertam para riscos de ataques de cobras em Mato Grosso do Sul

Nota preventiva orienta sobre locais de risco, medidas de prevenção e condutas corretas em caso de picada; atendimento rápido é essencial

Da redação

Publicado em 08/04/2026 às 13:05

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Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

Com o aumento das temperaturas e as mudanças no ambiente natural, cresce também a incidência de acidentes envolvendo cobras, especialmente em regiões com vegetação densa, áreas alagadas e zonas rurais, como ocorre em diversas áreas de Mato Grosso do Sul. As serpentes fazem parte do equilíbrio ambiental, porém, podem representar risco quando há contato acidental com pessoas. Por isso, a prevenção é fundamental.

As cobras costumam ser encontradas com maior frequência em áreas de mata, capim alto e vegetação fechada, terrenos baldios e locais com acúmulo de lixo ou entulho, margens de rios, córregos e áreas alagadas, como as regiões do Pantanal. Também há risco próximo a galinheiros, chiqueiros e locais com presença de roedores, além de pilhas de madeira, telhas, tijolos ou materiais abandonados, bem como em áreas rurais, fazendas e trilhas.

Para reduzir o risco de acidentes, o Corpo de Bombeiros orienta o uso de botas, perneiras e luvas ao entrar em áreas de vegetação. É recomendado evitar andar descalço, principalmente à noite, manter quintais limpos, sem entulhos e com o mato baixo, fechar frestas em portas e muros, ter atenção ao mexer em locais escuros, buracos ou montes de materiais, usar lanternas ao caminhar à noite e evitar colocar as mãos em locais onde não seja possível enxergar.

Se ocorrer uma picada, a orientação é manter a calma e evitar movimentar a vítima. O local da picada deve ser lavado apenas com água e sabão, se possível. Anéis, pulseiras ou objetos que possam apertar o local com o inchaço devem ser retirados. O membro atingido deve ser mantido em posição elevada e em repouso. A vítima deve procurar atendimento médico imediato no hospital mais próximo. Se possível, é útil observar características da cobra, como cor e tamanho, mas sem tentar capturá-la.

Não se deve fazer torniquete (amarrar o local), cortar, furar ou sugar o veneno, aplicar substâncias caseiras, álcool, pó de café ou qualquer produto, ingerir bebidas alcoólicas ou tentar matar ou capturar a cobra.

O atendimento rápido é essencial para evitar complicações. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. A prevenção continua sendo a melhor forma de proteção, e a atenção redobrada em áreas de risco pode salvar vidas.

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