Bombeiros alertam sobre riscos em rios e piscinas em Aquidauana

Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro/ Arquivo

Com o aumento das temperaturas em Aquidauana, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta à população sobre os cuidados necessários durante o uso de piscinas e áreas alagadas, com o objetivo de prevenir acidentes, principalmente envolvendo crianças, idosos e pessoas sem experiência em ambientes aquáticos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, em piscinas residenciais, clubes e espaços de lazer é indispensável manter supervisão constante, evitar brincadeiras de risco e não associar o banho ao consumo de bebidas alcoólicas. A corporação também orienta que crianças permaneçam sempre acompanhadas por adultos responsáveis e que sejam adotadas medidas de segurança, como cercas de proteção, ralos adequados e equipamentos apropriados.



O alerta destaca atenção especial ao Rio Aquidauana, que não é considerado próprio para banho em nenhum trecho de sua extensão. Conforme os bombeiros, o rio apresenta riscos como correntezas, variações repentinas de profundidade, galhadas submersas e outros perigos não visíveis, o que torna o local inseguro mesmo para banhistas experientes.



A recomendação é para que a população evite entrar no rio e não permita que crianças e adolescentes utilizem o local para banho ou lazer. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente pelo telefone 193.



A orientação foi reforçada pelo 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana, que destaca a prevenção como principal medida para evitar acidentes e preservar vidas.

