Bombeiros aplicam manobra para retirar mola de boca de criança em Aquidauana

A mola estava localizada na parte frontal da cavidade bucal
Divulgação/ Bombeiros
Uma operação de delicada precisão foi realizada pelo 3º Grupamento de Bombeiros Militar na tarde de sábado (22) em Aquidauana, para remover uma mola metálica que havia perfurado a gengiva e a mandíbula de uma criança menor de dez anos. O pai da menina compareceu ao quartel por volta das 15h solicitando socorro imediato após a filha, durante uma brincadeira, mastigar e prender o objeto entre os dentes.
De acordo com os bombeiros, a mola estava localizada na parte frontal da cavidade bucal, perfurando a gengiva e a mandíbula, mas sem atingir a garganta. A guarnição utilizou a ferramenta "Corta a Frio" para reduzir o tamanho do objeto e, em seguida, empregou um alicate especial para desenroscar gradualmente as voltas da mola até sua completa extração.
Após o procedimento, a criança recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada para avaliação médica complementar. O Corpo de Bombeiros emitiu alerta aos pais e responsáveis sobre a necessidade de supervisionar o manuseio de objetos pequenos e metálicos por crianças, destacando que itens aparentemente inofensivos podem causar acidentes graves quando levados à boca.
