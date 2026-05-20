Acessibilidade

20 de Maio de 2026 • 10:05

Buscar

Últimas notícias
X
Solidariedade 

Bombeiros arrecadam mil peças em Campanha do Agasalho 2026 em Aquidauana, Anastácio e Miranda

Doações foram entregues ao Detran para triagem e distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade

Da redação

Publicado em 20/05/2026 às 08:36

Atualizado em 20/05/2026 às 08:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A parceria entre as instituições garantiu que os donativos chegassem a quem mais precis / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana, concluiu a Campanha do Agasalho 2026 com a arrecadação de aproximadamente mil peças entre agasalhos, cobertores, calçados e roupas diversas.

A mobilização contou com o total apoio dos militares lotados em Aquidauana, Anastácio e Miranda, assim como da população das duas cidades, que participou ativamente da campanha “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem!”, contribuindo com doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

As peças arrecadadas foram entregues às unidades do Detran-MS em Aquidauana e Miranda, responsáveis pela triagem e posterior distribuição às instituições cadastradas para recebimento das doações. A parceria entre as instituições garantiu que os donativos chegassem a quem mais precisa.

O Corpo de Bombeiros Militar agradece a solidariedade e o envolvimento da comunidade, destacando que ações como essa fortalecem o espírito de união e cuidado com o próximo, especialmente nos períodos de baixas temperaturas. A corporação reforça seu compromisso com a população sul-mato-grossense, lembrando que, há 55 anos, está presente para servir e proteger.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Jovem de 19 anos fica ferido após queda de motocicleta em Aquidauana

Saúde

Campanha de vacinação contra gripe em Aquidauana aplica mais de 350 doses

Mercado de trabalho

Semana abre com diversas vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Há oportunidades para auxiliar financeiro, motorista entregador e trabalhador braçal

CULTURA E EDUCAÇÃO

Coral do CICA se apresenta durante abertura da SMA do IFMS Aquidauana

Publicidade

OPORTUNIDADE

SENAR realiza palestras gratuitas sobre turismo rural 

ÚLTIMAS

GALERIA DE FOTO

6º Encontro de Relíquias de Dourados reúne mais de 300 veículos

Padroeira

Nioaque se prepara para a 68ª Festa de Santa Rita de Cássia entre 21 a 24 de maio

Evento celebra fé, devoção e tradição em frente ao Santuário em programação reúne famílias e comunidade para momentos de bênçãos e união

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo