Bombeiros arrecadam mil peças em Campanha do Agasalho 2026 em Aquidauana, Anastácio e Miranda

Doações foram entregues ao Detran para triagem e distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade
A parceria entre as instituições garantiu que os donativos chegassem a quem mais precis / Divulgação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana, concluiu a Campanha do Agasalho 2026 com a arrecadação de aproximadamente mil peças entre agasalhos, cobertores, calçados e roupas diversas.
A mobilização contou com o total apoio dos militares lotados em Aquidauana, Anastácio e Miranda, assim como da população das duas cidades, que participou ativamente da campanha “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem!”, contribuindo com doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.
As peças arrecadadas foram entregues às unidades do Detran-MS em Aquidauana e Miranda, responsáveis pela triagem e posterior distribuição às instituições cadastradas para recebimento das doações. A parceria entre as instituições garantiu que os donativos chegassem a quem mais precisa.
O Corpo de Bombeiros Militar agradece a solidariedade e o envolvimento da comunidade, destacando que ações como essa fortalecem o espírito de união e cuidado com o próximo, especialmente nos períodos de baixas temperaturas. A corporação reforça seu compromisso com a população sul-mato-grossense, lembrando que, há 55 anos, está presente para servir e proteger.
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