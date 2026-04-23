Bombeiros atendem a cinco ocorrências que incluíram acidentes e incêndio em Aquidauana

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º SGBM/3º GBM – Aquidauana, registrou um intenso fim de semana de trabalho, com pelo menos cinco ocorrências atendidas entre os dias 17 e 21 de abril. As ações envolveram sinistros de trânsito, incêndio residencial e vítimas com ferimentos graves.

Na tarde de terça-feira (21), por volta das 18h, a guarnição foi acionada para uma queda de motocicleta na rodovia MS-345, zona rural, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, os bombeiros encontraram um homem de 53 anos, ao solo, consciente, mas com sinais de desorientação e amnésia temporária. Ele apresentava ferimento contuso no joelho esquerdo (sangramento já controlado), escoriações nas mãos e queixa de dor na região da clavícula. Após atendimento pré-hospitalar, com imobilização e estabilização, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro. A segurança do local ficou sob responsabilidade da equipe até a chegada da PRF.

Já no domingo, pela manhã, por volta das 12h20, os bombeiros combateram um incêndio em residência no bairro Vila Paraíso. A casa, construída em madeira com cerca de 80 metros quadrados, já estava praticamente consumida pelas chamas quando a guarnição chegou. As equipes realizaram o combate final e o rescaldo, garantindo a segurança da área. Diversos móveis e utensílios foram destruídos pelo fogo, mas não houve registro de vítimas.

Às 18h34, uma colisão entre carro e motocicleta foi registrada no bairro Jardim Progresso. A condutora da moto, uma mulher de 59 anos, foi encontrada ao solo, consciente, mas com fratura exposta no membro inferior esquerdo. Após atendimento e estabilização, ela foi encaminhada ao Hospital Estácio Muniz. A ocorrência contou com apoio do Samu, que atendeu a segunda vítima envolvida.

Por volta das 22h22, os bombeiros foram acionados para uma queda de motocicleta na rodovia MS-450, também na zona rural. O condutor, um homem de 54 anos, estava consciente e orientado, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele recusou atendimento e transporte ao hospital, afirmando estar bem. A recusa foi registrada na presença de uma testemunha.

E, na noite do dia 17 de abril, por volta das 23h30, uma ocorrência de choque na rodovia BR-419, no bairro Nova Aquidauana, deixou uma vítima em estado grave. Um homem não identificado foi encontrado inconsciente, apresentando sinais neurológicos graves e sem portar documentação. Após atendimento inicial com imobilização e suporte conforme protocolo de trauma, foi constatada suspeita de trauma de grande energia. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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