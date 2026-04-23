Acessibilidade

23 de Abril de 2026 • 13:49

Buscar

Últimas notícias
X
Segurança

Bombeiros atendem a cinco ocorrências que incluíram acidentes e incêndio em Aquidauana

Vítimas de quedas de moto, colisões e um incêndio residencial mobilizaram equipes

Da redação

Publicado em 23/04/2026 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º SGBM/3º GBM – Aquidauana, registrou um intenso fim de semana de trabalho, com pelo menos cinco ocorrências atendidas entre os dias 17 e 21 de abril. As ações envolveram sinistros de trânsito, incêndio residencial e vítimas com ferimentos graves.

Na tarde de terça-feira (21), por volta das 18h, a guarnição foi acionada para uma queda de motocicleta na rodovia MS-345, zona rural, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, os bombeiros encontraram um homem de 53 anos, ao solo, consciente, mas com sinais de desorientação e amnésia temporária. Ele apresentava ferimento contuso no joelho esquerdo (sangramento já controlado), escoriações nas mãos e queixa de dor na região da clavícula. Após atendimento pré-hospitalar, com imobilização e estabilização, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro. A segurança do local ficou sob responsabilidade da equipe até a chegada da PRF.

Já no domingo, pela manhã, por volta das 12h20, os bombeiros combateram um incêndio em residência no bairro Vila Paraíso. A casa, construída em madeira com cerca de 80 metros quadrados, já estava praticamente consumida pelas chamas quando a guarnição chegou. As equipes realizaram o combate final e o rescaldo, garantindo a segurança da área. Diversos móveis e utensílios foram destruídos pelo fogo, mas não houve registro de vítimas.

Às 18h34, uma colisão entre carro e motocicleta foi registrada no bairro Jardim Progresso. A condutora da moto, uma mulher de 59 anos, foi encontrada ao solo, consciente, mas com fratura exposta no membro inferior esquerdo. Após atendimento e estabilização, ela foi encaminhada ao Hospital Estácio Muniz. A ocorrência contou com apoio do Samu, que atendeu a segunda vítima envolvida.

Por volta das 22h22, os bombeiros foram acionados para uma queda de motocicleta na rodovia MS-450, também na zona rural. O condutor, um homem de 54 anos, estava consciente e orientado, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele recusou atendimento e transporte ao hospital, afirmando estar bem. A recusa foi registrada na presença de uma testemunha.

E, na noite do dia 17 de abril, por volta das 23h30, uma ocorrência de choque na rodovia BR-419, no bairro Nova Aquidauana, deixou uma vítima em estado grave. Um homem não identificado foi encontrado inconsciente, apresentando sinais neurológicos graves e sem portar documentação. Após atendimento inicial com imobilização e suporte conforme protocolo de trauma, foi constatada suspeita de trauma de grande energia. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio ambiente

Mutirão de limpeza de Aquidauana chega nesta quarta ao bairro São Pedro

TEMPO

Feriado será quente e seco em Aquidauana

SOLIDARIEDADE

Aquidauanense Julia Prado é transferida para Hospital do Exército no RJ

A jovem de 28 anos segue internada em estado grave após um gravíssimo acidente de grandes proporções na via Dutra, enquanto familiares e amigos se mobilizam em uma corrente de solidariedade.

CELEBRAÇÃO

Aquidauana celebra o Dia dos Povos Indígenas com festividades nas aldeias e no distrito de Taunay

Publicidade

ORGULHO

Aquidauana conquista 19 medalhas na natação estadual

ÚLTIMAS

Crime de trânsito

Motorista foge sem prestar socorro após atropelar mulher em Ladário

Vítima de aproximadamente 40 anos foi encontrada desorientada, com lesão na testa e escoriações pelo corpo

Mistériov

Mistério de mais de uma década pode estar perto do fim em Aquidauana: ossada humana e moto enterrada

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo